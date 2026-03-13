６月に開幕する北中米Ｗ杯の出場権を得ているイランの代わりは、直近２大会連続でＷ杯を逃しているイタリアという説が浮上した。米国とイスラエルの攻撃をきっかけに、イランのＷ杯出場が危ぶまれている中、同国スポーツ・青少年大臣のアフマド・ドンヤマリ氏は１１日に同国国営放送で「この腐敗した政府（米国）が我々の指導者を暗殺したことを考えれば、いかなる状況においてもＷ杯に参加する適切な条件が整っていない」との