1.スッキリした解放感 猫が排便後に鳴いたり、砂を豪快にかき散らしてから猛ダッシュしたりするのは、体が軽くなった解放感によるものと考えられています。 うんちを終えた直後に鳴いたり、部屋を勢いよく走り回ったりすることがあります。排便したことで腹圧の変化が起こり、一時的に血流が変わって体がすっきりする感覚になるとされています。 特に、若い猫や活動的な猫で見られやすい傾向があり、短時間で落ち着く場