1.スッキリした解放感

猫が排便後に鳴いたり、砂を豪快にかき散らしてから猛ダッシュしたりするのは、体が軽くなった解放感によるものと考えられています。

うんちを終えた直後に鳴いたり、部屋を勢いよく走り回ったりすることがあります。排便したことで腹圧の変化が起こり、一時的に血流が変わって体がすっきりする感覚になるとされています。

特に、若い猫や活動的な猫で見られやすい傾向があり、短時間で落ち着く場合や、食欲や元気が普段どおりであれば過度に心配する必要はないでしょう。周囲にぶつからないよう安全な環境を整えておくことが大切です。

2.外敵から身を守る本能の名残

排泄は猫にとって無防備な時間です。そのため、終わった直後に鳴くのは「無事に終わった」というサインや、緊張から通常の状態へ気持ちを切り替える行動の一部と考えられています。

また、排泄中はとっさに動けず外敵に襲われやすい状態です。そのため、排泄を終えた直後に一気に動き出すのは、本能的な警戒反応の延長だとされています。

トイレ周辺が落ち着かない場所にある場合は、より強く反応することもあります。人の出入りが少ない静かな場所へ移すことで、行動が穏やかになるかもしれません。

3.興奮状態になっている

排便時には副交感神経が働きますが、腸の動きが活発になることで、腸の動きを抑えるために交感神経への切り替えが行われ、一時的に興奮状態になるのです。

特に、便がしっかり出た後にテンションが上がって、突然リビングでスライディングする様子などが見られることもあります。

これは自分の意思というよりも、体の自動的な反応に近いと考えられ、短時間で収まるなら問題ない場合が多いです。

ただし、排便時に強く鳴き続ける、いきみが長い、便が硬いなどの様子があれば、便秘や腸の不調も疑われます。繰り返す場合は受診を検討すると安心です。

4.飼い主に知らせている

排泄が終わったことを飼い主に知らせたい気持ちが関係していることもあります。

トイレの後にわざわざ近くへ来て鳴く猫もいて、「終わったよ」という報告や、トイレや砂の状態に対する不満を伝えている可能性もあるため注意したいサインです。

猫は環境の変化に敏感な動物で、トイレが汚れている、砂の種類が合わないと感じていると、鳴く行動が強まることがあります。

トイレ後によく鳴くようであれば、排泄物の状態とあわせて、トイレ環境も見直してみることが大切です。清潔さを保って猫が安心できる空間を整えましょう。

注意すべきサイン

一見するとトイレハイに見えた場合でも、実は裏に体の異変が隠れていることがあります。

以下の場合は、特に注意が必要です。

排便前から大きく鳴き続ける 何度もトイレに入るのに少量しか出ない 血便や軟便が続く

このような行動が見られる時は、排泄時の痛みや消化器の不調が背景にある可能性が考えられます。何度もトイレに入るのは、便秘だけでなく尿路疾患の可能性も考えられるため、早めに動物病院を受診しましょう。

また、高齢猫で急に行動が変わった場合も慎重に観察しましょう。元気や食欲の低下を伴うときは速やかに病院を受診してください。

受診すべきか迷ったときは、猫の様子を動画に撮ってから獣医師に相談すると、状況を伝えやすくなります。

まとめ

猫のトイレハイは、解放感や本能的な反応などが関係していると考えられています。短時間で落ち着き、体調に変化がなければ見守ってよいケースが多いでしょう。

一方で、強く鳴く場合や排便の異常が伴う場合は注意が必要です。日頃から便の状態や行動の変化を観察しておくことが、早期の気づきにつながります。一瞬の興奮で終わるか、痛みを伴っているのかが見極めのポイントです。

愛猫の様子を冷静に見極め、安心できるトイレ環境を整えることが、健やかな暮らしを支える一歩です。

(獣医師監修：葛野宗)