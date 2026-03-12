映画の迫力を生み出しているのは、映像だけではない。『平成ガメラ』シリーズやNetflix映画『新幹線大爆破』を手がけた映画監督・樋口真嗣は、「観客の気持ちをコントロールする最大の道具は音だと思う」と語る。作曲家・岩崎太整らとの制作秘話や、音楽で緊張感を高める演出の裏側とは――。映画を支える“劇伴”の世界について、樋口監督が語った。 【画像】腹巻猫氏と樋口真嗣氏 映画を作りながら音楽