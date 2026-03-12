Intelは米国時間の3月11日、ゲーミングデスクトップPC向けをうたう新CPU、Core Ultra 200S Plusシリーズの最初の製品として、「Core Ultra 7 270K Plus」と「Core Ultra 5 250K Plus」を発表した。現行のCore Ultra 200Sシリーズと比較すると上位モデルと言える仕様で、E-core数が増量されているなど、性能が強化されている。3月26日に発売予定で、価格は前者が299ドル、後者が199ドル。Core Ultra 200S Plusシリーズ発表。「Core