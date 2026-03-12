「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」。強烈なリーダーシップでニデック（旧・日本電産）を世界的なモーターメーカーに引き上げ、カリスマ経営者と称された永守重信氏。2025年に発覚した不適切会計をきっかけに名誉会長に退いていたが、2026年2月26日、ついにその職も辞任することを発表した。デフレ時代にコスト競争力で戦った永守氏1973年に永守氏が京都で創業した日本電産は、小さなモーターメーカーから出発し、HDD用モータ