山口県健康増進課によりますと岩国市内の高齢者施設で感染性胃腸炎の集団発生が発生しました。3月8日から12日までの間に下痢や嘔吐、発熱などの症状を訴えた人は19人で、多くは回復に向かっているということです。今年度の山口県内の集団発生はこれで3件です。県では、抵抗力の弱い乳幼児や高齢者などは重症化することもあるとして注意が必要とし、感染予防を徹底するよう呼び掛けています。