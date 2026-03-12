こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月12日は、独自の技術で同社従来品の2倍素早くヘアカットできる、Philips（フィリップス）の電動バリカン「ヘアーカッター 5000シリーズ HC5610/60」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 フィリップス ヘアーカッター5000シリーズ (電動バリカン/27段階調整