¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2026Ç¯3·î12Æü¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ÇÆ±¼Ò½¾ÍèÉÊ¤Î2ÇÜÁÇÁá¤¯¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡¢Philips¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¤ÎÅÅÆ°¥Ð¥ê¥«¥ó¡Ö¥Ø¥¢¡¼¥«¥Ã¥¿¡¼ 5000¥·¥ê¡¼¥º HC5610/60¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
¥Ø¥¢¡¼¥¹¥à¡¼¥º¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅëºÜ¤Ç¡¢Ìó2ÇÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ëPhilips¤ÎÅÅÆ°¥Ð¥ê¥«¥ó¤¬28¡ó¥ª¥Õ¡ª
¼«Âð¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤ä²ÈÂ²¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢Philips¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¤ÎÅÅÆ°¥Ð¥ê¥«¥ó¡Ö¥Ø¥¢¡¼¥«¥Ã¥¿¡¼ 5000¥·¥ê¡¼¥º HC5610/60¡×¡£
½¾ÍèÈæÌó2ÇÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Ø¥¢¡¼¥¹¥à¡¼¥º¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¡¢27ÃÊ³¬¤ÎÄ¹¤µÄ´À°¤Ç¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢28¡ó¥ª¥Õ¤Î¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ëÅÅÆ°¥Ð¥ê¥«¥ó¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥Ø¥¢¡¼¥¹¥à¡¼¥º¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥«¥Ã¥ÈÀÇ½¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥àÉôÊ¬¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿È±¤¬µÍ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó2ÇÜ¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¡£Ä¹¤¤È±¤Ç¤â°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë±Ô³Ñ¿Ï¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥Ã¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥à¥é¤Î¾¯¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¼«Æ°¸¦Ëá¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¿Ï¤Ç¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
27ÃÊ³¬¤ÎÄ¹¤µÄ´À°¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë
¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬Ä¹¤µÄ´À°¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï27ÃÊ³¬¤ÎÄ¹¤µÀßÄê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¥³¡¼¥à¤ò»È¤¨¤Ð¡¢2¡Á28mm¤Þ¤Ç¤ò1mm¹ï¤ß¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤·¤ÆÄ¹¤µ¤òÁª¤Ó¡¢¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥à¤ò³°¤¹¤È0.5mm¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢IPX7ËÉ¿å»ÅÍÍ¤ÇËÜÂÎ´ÝÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ï¿å¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÀö¤¨¤ë¤¿¤á¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â¡ý¡£
½¼ÅÅ¼°¤Ç8»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó75Ê¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥É¥ì¥¹Àß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
½¾ÍèÈæÌó2ÇÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Ø¥¢¡¼¥¹¥à¡¼¥º¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¡¢2¡Á28mm¤Þ¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë27ÃÊ³¬¤ÎÄ¹¤µÀßÄê¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢Philips¤ÎÅÅÆ°¥Ð¥ê¥«¥ó¡Ö¥Ø¥¢¡¼¥«¥Ã¥¿¡¼ 5000¥·¥ê¡¼¥º HC5610/60¡×¡£
¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤ä²ÈÂ²¤Î»¶È±¤ò¡¢¼ê·Ú¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯3·î12Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
