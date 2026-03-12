12日15時現在の日経平均株価は前日比776.22円（-1.41％）安の5万4249.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は78、値下がりは1495、変わらずは16と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は129.69円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が121.94円、東エレク が76.21円、京セラ が23.13円、豊田通商 が20.86円と続いている。 プラス寄与度トップはファ