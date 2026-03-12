12日15時現在の日経平均株価は前日比776.22円（-1.41％）安の5万4249.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は78、値下がりは1495、変わらずは16と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は129.69円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が121.94円、東エレク <8035>が76.21円、京セラ <6971>が23.13円、豊田通商 <8015>が20.86円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を82.63円押し上げている。次いで信越化 <4063>が36.60円、任天堂 <7974>が5.62円、三菱重 <7011>が4.31円、第一三共 <4568>が3.46円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は鉱業、その他製品の2業種のみ。値下がり1位は不動産で、以下、その他金融、水産・農林、銀行、保険、証券・商品と並ぶ。



※15時0分7秒時点



株探ニュース

