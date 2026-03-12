今週(2026年3月6日〜3月8日)の映画動員ランキングは、国民的アニメ「ドラえもん」最新作が圧倒的な強さで2週連続1位をキープ。さらに、世界的大ヒットミュージカル映画の完結編と、ダンス×殺し屋の異色エンタメが新たにランクインし、上位争いがますます白熱している。週末のおでかけの参考に、最新のTOP10をチェックしてみて。【画像】2週連続1位を獲得した『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』■10位：『超かぐや姫！』(