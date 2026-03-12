【モデルプレス＝2026/03/12】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月11日、自身のInstagramを更新。黒でまとめた衣装を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「小顔際立ってる」美太もも全開なミニ丈衣装ショット◆IVEレイ、ショート丈ボトムスで美脚公開レイは猫の絵文字をつづり写真を投稿。アンニュイな表情で、黒色ショート丈の半袖カーディガンに、ふわふわした素材でスリットの入っ