IVEレイ“超ミニ”ブラックコーデで美脚全開「小顔際立ってる」「スタイルが神」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月11日、自身のInstagramを更新。黒でまとめた衣装を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「小顔際立ってる」美太もも全開なミニ丈衣装ショット
レイは猫の絵文字をつづり写真を投稿。アンニュイな表情で、黒色ショート丈の半袖カーディガンに、ふわふわした素材でスリットの入ったショート丈のボトムス、黒のファー付きのレッグウォーマーを合わせ、スラリと伸びた白い足が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「スタイルが神」「美しすぎる」「女神みたい」「小顔際立ってる」「ブラックコーデ最高」「可愛さがあって憧れ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆IVEレイ、ショート丈ボトムスで美脚公開
◆IVEレイの投稿に反響
