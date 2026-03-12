2026年3月11日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）は「おひとり様の本音爆発SP」と題しておひとり様タレントに話を聞いたが、大久保佳代子さんが映画を見に行って、おひとり様をしみじみ味わったエピソードを話すと、MCの上田晋也さんは、「すでに危ない」と「診断」した。ポプコーンが、食べても食べても減らない上田さんが「2040年には女性の5人に1人はおひとり様（独身）になるとも言われている」と、ある調査結果を