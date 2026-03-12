2026年3月11日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）は「おひとり様の本音爆発SP」と題しておひとり様タレントに話を聞いたが、大久保佳代子さんが映画を見に行って、おひとり様をしみじみ味わったエピソードを話すと、MCの上田晋也さんは、「すでに危ない」と「診断」した。

ポプコーンが、食べても食べても減らない

上田さんが「2040年には女性の5人に1人はおひとり様（独身）になるとも言われている」と、ある調査結果を紹介する。そして、「一人で寂しいと思ったことはないの？」と聞かれた大久保佳代子さんが映画に見に行った時のことを話した。

「1人で『アバター』を見に行ったんですよ。1人で自由な時間に行けていいなと。カップルが食べるバケツみたいなポップコーンを買って観ていた。これが食べても食べても減らない。湧き上がってるんじゃないかというぐらい減らない。『全然減らないな、これ2人で食べるもんだよな』とあらためて思った」

「アバターって家族いっぱいいるんですよ。アバターにも家族いるのか、こんな青い人にも・・・。人間も仲間に入れてもらっている、ここに仲間に入れてもらえないかな」

大久保さんの話を聞いていた上田さんが笑いながら言った。

「あなたは確実に弱ってます」。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）