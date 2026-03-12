オーストラリアで亡命を試みたイラン女子サッカー代表チームの選手のうち一部がオーストラリアに残ることを決めた中、亡命を検討していた別の選手1人は決定を翻して帰国の途に就いたことが伝えられた。11日（現地時間）、AFP通信などによると、豪政府はイラン女子サッカー代表チームの選手1人とスタッフ1人に人道ビザを発給した。これにより、先に亡命を申請した選手5人に加え、計6人がオーストラリアに残ることになった。トニー・