3月11日の朝7時ごろ、大阪市北区茶屋町の地下に埋設されていた管がアスファルトを突き破って隆起するという異様な事態が発生。この影響で、新御堂筋の一部区間が通行止めになっている。【写真】まるでマリオ？アスファルトを突き出して現れた直径3.5m巨大パイプまるでマリオ？な光景が話題に「大阪市の建設局によると、地中に埋まっていた長さ約27メートル、直径3.5メートルの鋼鉄製の円筒状の管が突き出したとのことです。この