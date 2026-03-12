俳優の亀梨和也と生見愛瑠が、きょう12日(19:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』で、「ゴチになります!27」に参戦。料理の値段をすべて知っている“ライアー”を見破る心理戦で、出演者たちは互いの表情や仕草を徹底観察。「佐野君が火照ってる」「鼻が膨らんだ」など疑惑が飛び交い、スタジオは疑心暗鬼の空気に包まれる。(左から)増田貴久、佐野勇斗ゴチバトルの舞台は、東京・銀