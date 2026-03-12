チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグが11日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とチェルシー（イングランド）が対戦した。昨季のCL王者と、FIFAクラブワールドカップ2025のチャンピオンが、ラウンド16の舞台で相まみえる。両者はFIFAクラブワールドカップ2025の決勝でも顔を合わせており、当時はチェルシーが3−0と完勝。チェルシーは当時からの“連勝”を目論み、