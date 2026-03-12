米ガソリン価格は15％以上高騰国際社会はトランプ米大統領の豹変ぶりに驚いている。【写真】強権発動か…トランプ氏が「わかりやすく変えた」ものの一部昨年1月の就任演説で、もはや戦争を仕掛けない「平和の使者」になると約束したのにもかかわらず、イランに対する大規模な軍事攻撃をイスラエルとともに開始したからだ。トランプ氏が米国内のガソリン価格上昇を嫌う傾向を根拠に、イラン攻撃を最終的に回避するのではない