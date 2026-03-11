「オープン戦、ソフトバンク１５−２巨人」（１１日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク打線が安打数１２を上回る１５得点で圧勝した。もらった１１四死球を効率よく得点に絡めた。本塁打も３発。いずれも走者のいる場面で飛び出した。初回、秋広優人内野手が１２球団トップタイのオープン戦３号満塁ホームランを放った。「そこまで会心ではなかったのでどうかなと思って打球を見ていたけど、入ってくれてよかった」。打球角