大阪発“ネオキューティーロックバンド”三四少女 (サンスーガール)。 2022年3月始動より、2023年3月には自主制作盤1st EP『創刊号』をリリース。同年に行われた『マイナビ 閃光ライオット2023』では、決勝に選出。2026年4月8日ワーナーミュージックジャパンより、メジャーデビューが決定している、今注目のアーティストです。2026年1月にリリースされた『占いたいっ！』はMVやアートワークの世界観が可愛すぎると大きな話題に。ht