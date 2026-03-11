東京市場まとめ 1.概況 日経平均は669円高の54,917円と上昇して寄り付きました。前日の米国市場では、半導体関連銘柄などが堅調で、日本市場も半導体関連株が上昇してのスタートとなりました。早々に節目の55,000円を超えると、その後は横ばい圏の値動きで、前引けは1,139円高の55,387円となりました。後場も上昇してスタートし、12時58分には1,496円高の55,745円でこの日の高値をつけました。その後は上げ幅を縮小