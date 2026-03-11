Core Ultra向けのフルカバーZ890マザーNZXTの「N7 Z890」は、フルカバー仕様でデザイン性の高いIntel Z890チップセット搭載マザーボード。ブラック/ホワイトという2色のカラバリが用意されており、それぞれのカラーで統一したシステムを構築しやすい。80A Dr.MOSによる16+1+2フェーズ電源や、Thunderbolt 4ポートなどを備えた。価格は77,000円前後。NZXTの「N7 Z890」。フルメタルカバーを備え、スッキリした外観を実現しているバ