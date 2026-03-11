「断捨離（R）」の提唱者であるやましたひでこさんが「捨てられない」「片付けられない」家を訪問して断捨離を実行していく番組「ウチ、"断捨離"しました！」（BS朝日）が2026年3月10日で放送300回を迎えた。この日の番組は2022年にやましたさんに自宅に来てもらい断捨離に向き合った青木さやかさんが進行役となり、今までの放送で思い出に残る場面を振り返りながらやましたさんの断捨離観をあらためて聞いた。1軒あたり4〜6時間か