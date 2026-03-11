ハンモックが３日ぶりに反発している。この日、名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」が昭和信用金庫（東京都世田谷区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。昭和信金がＤＸを進めるなか、セキュリティー面で安心して利用できることや、名刺管理にとどまらず取引先や会員に向けた各種セミナーや経営支援情報の案内を行うためのメール配信、申し込みフォームの作成までを一