【モデルプレス＝2026/03/11】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが3月9日に更新された。モデルでインフルエンサーの母親・寿リリカとの親子でのお揃いピンクコーディネートを公開した。【写真】小学生姫ギャル「世界一ピンクが似合う親子」モデル母との“全身ピンク”ショット◆りりぴ、母親とお揃いピンクコーデ公開投稿では「りりぴかぴん