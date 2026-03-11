りりぴInstagramより

モデルプレス＝2026/03/11】“小学生ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが3月9日に更新された。モデルインフルエンサーの母親・寿リリカとの親子でのお揃いピンクコーディネートを公開した。

【写真】小学生姫ギャル「世界一ピンクが似合う親子」モデル母との“全身ピンク”ショット

◆りりぴ、母親とお揃いピンクコーデ公開


投稿では「りりぴかぴんく」というコメントとともに、親子ショットを公開。鮮やかなピンクのストレートのロングヘアにふわふわのニットとチュールやリボンのついたミニスカートのお揃いの全身ピンクのコーディネートを披露した。

◆りりぴの親子ショットに反響


この投稿に、ファンからは「親子でお揃い可愛すぎる」「2人ともラブリー」「世界一ピンクが似合う親子」「笑顔がそっくり」「髪色までお揃いですごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

