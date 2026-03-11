“小学生姫ギャル”りりぴ、母親との“全身ピンク”2ショットに反響「髪色までお揃いですごい」「笑顔がそっくり」
【モデルプレス＝2026/03/11】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが3月9日に更新された。モデルでインフルエンサーの母親・寿リリカとの親子でのお揃いピンクコーディネートを公開した。
【写真】小学生姫ギャル「世界一ピンクが似合う親子」モデル母との“全身ピンク”ショット
◆りりぴ、母親とお揃いピンクコーデ公開
投稿では「りりぴかぴんく」というコメントとともに、親子ショットを公開。鮮やかなピンクのストレートのロングヘアにふわふわのニットとチュールやリボンのついたミニスカートのお揃いの全身ピンクのコーディネートを披露した。
◆りりぴの親子ショットに反響
この投稿に、ファンからは「親子でお揃い可愛すぎる」「2人ともラブリー」「世界一ピンクが似合う親子」「笑顔がそっくり」「髪色までお揃いですごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】