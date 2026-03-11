「10年後も、私は同じジャケットを着て仕事をしているんだろうか」 かつて大学職員として、安定したキャリアを歩んでいた柿沼雅美さん。30歳を目前に飛び込んだのは、「作詞家」の世界でした。現在、Snow ManやJO1、TWICEといった名だたるアーティストの楽曲を次々と手がける柿沼さんは、未経験から独学で進んできたといいます。後編では、知られざる作詞家の仕事内容や、人気楽曲の制作秘話、そして「できない自分」を肯定