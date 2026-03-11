「10年後も、私は同じジャケットを着て仕事をしているんだろうか」

かつて大学職員として、安定したキャリアを歩んでいた柿沼雅美さん。30歳を目前に飛び込んだのは、「作詞家」の世界でした。現在、Snow ManやJO1、TWICEといった名だたるアーティストの楽曲を次々と手がける柿沼さんは、未経験から独学で進んできたといいます。後編では、知られざる作詞家の仕事内容や、人気楽曲の制作秘話、そして「できない自分」を肯定するまでの軌跡に迫ります。

前編： Snow Man、JO1、TWICEらの作詞を手掛ける柿沼雅美が、30歳目前で大学職員を辞めて独学で作詞家を目指した理由

1週間で10曲！？ 記憶が消えるほどの「ゾーン」

――作詞のお仕事は、どのような形で進むのでしょうか。

作品によりますが、だいたいはMV撮影やレコーディングの日程が決まった段階で作詞の依頼が来ることが多いです。作詞したものに「仮歌」を入れて提出することも多くて、そのスケジュールも踏まえると、実際に歌詞を書ける日数は実質2、3日あるかないか……という感じのことも多いです。

リアルタイムでいうと、昨日来たものの締め切りが数日後で、昨日今日で書いて、明日歌ってもらって、明後日提出するみたいな流れです。重なるときは、指名とコンペと修正をあわせて1週間で10曲ということもあります。

――相当なハードスケジュールですね。

徹夜になってしまうこともあります。デモを作るときなどは私が夜中に書き終われば、昼間に作曲家さんが動けて、制作全体を早められることもあって。本来3～4日かかっていたものが2日半ぐらいで終わる。そうやってどんどん完成させていきたくて。そんなときは「眠い、疲れた、でもやらないと間に合わない」という気持ちで、なんとかやります（笑）。

ただ、書いているときって集中しすぎて記憶がないんですよ。リリースされたときに「いいこと書いてあるなぁ……私か！」みたいな（笑）。アーティストさんのことを考えて全力でバーンって書いて、終わったら記憶がなかったり（笑）。ゾーンに入っている感じかもしれないです。

キラキラした経験がなくても、感情は書ける

――歌詞について、依頼されるときに細かい指定はあるのでしょうか？

細かくテーマとキャラクターが設定されている場合もあれば、恋愛ソングとか応援ソングといった大枠だけで「自由にやってください」ということもあります。自由にできるのも、決まっている場合も自分では思いつかないようなキャラクター設定が出てきたりするので、どちらも面白いです。

――男女問わず幅広い楽曲を手がけていますが、経験していないようなシチュエーションを書くのは難しくないですか？

私は人生経験が乏しくて、堅めな職業だったのでとにかく地味に過ごしてきていて。 キラキラな青春時代も、海でのデートも、プールサイドでの出来事も、若いころは経験がないんです 。

だから、歌詞を書くことで一緒にその情景を経験させてもらっている感覚があります。経験がなくても、その「感情」は分かるというか……悲しい、寂しい、楽しいという気持ちは自分の中にあり余っているので。その感情と紐づけて「自分だったらこういう表現をするな」と思いながら書いています。

――外国語の歌詞もありますが、もともと得意だったのでしょうか。

そんなことはなく……勉強はしていますが、文章として正解でもメロディーとの相性は不正解ということもあるので永遠に勉強中かもしれないですね。ただ、不思議なことに「この音にはこの言葉」とか「このメロディーだとこのフレーズ」という感覚が直感的に浮かぶこともあります。

Snow Man、JO1、チ・チャンウク……楽曲に込めた想い

――Snow Manの「Feel the light, Lovely」が「それSnow Manにやらせて下さい」の「ダンスがカッコいい曲TOP5」に入り再注目されました。

もともとは『滝沢歌舞伎ZERO2022』という舞台のための曲で、「一点のライトで」という舞台構成があって……。楽曲を聞いたときは「ダンスで魅せていく曲だな」と思いましたが、5年10年経ってパフォーマンスしたとき、より本人たちの人間味や色気が増して、素敵に見えるものを目指していました。実際にメンバーが年を重ねて、当時の舞台のときとは違う色気と余裕が出てきていて、色っぽいダンスが見られることもあって、ランクインしたのかなと思ってうれしかったですね。

Snow Man「Feel the light, Lovely」Dance Video Non-Edit ver.

メンバー3人（岩本照、深澤辰哉、宮舘涼太）の『祭 GALA』という舞台の『風』は「エンディングで流して、舞台を見た人があったかい気持ちでその雰囲気を持ち帰れるような曲にしたい」という内容であったり、歌詞の中にメンバーの名前を彷彿とさせるものもよいのではないかという考えもありました。

3人のファンの方がすごく大事に思っている舞台で、「隠れた名曲」と言っていただいていて。「隠れなくていいんだよ」と思いつつ（笑）、うれしい褒め言葉として受け取っています。

――JO1やチ・チャンウクさんの楽曲にも、熱い思い入れがあると伺いました。

JO1さんの「Bon Voyage」は、「ファンの人と一緒に歌えるような、ライブで共有できる曲にしたい」というテーマがあって、メンバーそれぞれの伝えたいことを教えていただいて歌詞にしました。あまり時間がなかったのですが、本人たちもタイトななか活動を頑張っているのを知っているので、自分も頑張らなきゃなと思いながら書き上げました。

この曲をライブで見たときに、ファンの方々からも「この人たちを支えていくんだ」という気概を感じて、すごいグループだなと実感しました。

JO1｜‘Bon Voyage’ Special Video

俳優のチ・チャンウクさんは、日本での曲を全曲担当させてもらっています。『Glass』という曲は「きつい瞬間は誰しもある。そんな日々のなかでちょっと癒される瞬間や、これからも頑張ってみようかなと思える瞬間をくれる人との出会いが必ずある」というメッセージを込め、それがチ・チャンウクさんとファンの関係性だったらいいなと思いながら書きました。

チ・チャンウク - 1st Album『Assemble』 Teaser video

「アーティストの良さを広めたい」SNS発信のマイルール

――作詞された楽曲について、SNSで積極的に発信されていますね。発信の際に心がけていることはありますか？

一番は、少しでもアーティストさんのことを知ってもらいたいという気持ちが大きいです。

今は昔みたいに「老若男女みんなが知ってるヒット曲」が生まれることが少ないと言われていて、スマホで「流し見」「流し聴き」されることも多いからこそ、自分が発信することで、知らなかった人がファンになってくれる小さなきっかけを増やしたいんです。

ただ「余計なことは言わない」「お気持ち表明はしない」というのは気をつけています。自分が書きました！ という自己主張や裏話ではなく、あくまでアーティストさんと作品の良さが伝わるような書き方を心がけています。

夢のその先へ。「死ぬまで書き続けたい」

――お仕事で最も嬉しい瞬間はいつでしょうか？

嬉しいのは、ライブに行ってファンの人が楽しそうにしてるのを見たとき。行く先々でファンの人を見るのが好きです。会場にいてもアーティストよりファンの方々を見ている時間のほうが長いかもしれません（笑）。

チ・チャンウクさんのファンの方に「身内に悲しい出来事があり、今年は行くか迷ったけど、歌詞の内容が自分の気持ちにリンクしてチャンウクさんの声で励まされ『もうちょっと頑張ってみよう』と思いました」っていうリプをいただいたのはすごくうれしかったですね。

――逆に、大変な瞬間は？

時間がないなかでの急な修正ですね。相手が求めている理想をいかに形にするか。まとまらないときは発狂しそうになるし、寝る前に涙が出てきたり……大変ですけど、でも、それが人と一緒に作ることの醍醐味でもあります。

――これから叶えたい夢はありますか。

ありがたいことに、自分が思っていた以上のことをやらせてもらっていて、夢見ていた以上のものが叶っちゃっているんです。 だから大きな夢というよりは、とにかく長くこの仕事を続けたい、死ぬまで書き続けたいなと思います 。

あとは、 関わったアーティストさんの夢が叶うお手伝いができるようになったらいいなといつも思っています 。東京ドームが夢だったら、ファンの方々がライブに来たくなるとか、貢献できるような作品を書きたい。それと、演歌や歌謡曲が大好きなので、いつか深く関わってみたいと思っています。

できないことのなかにこそ、「自分らしさ」のヒントがある

――最後に、キャリアに悩む読者にメッセージをお願いします。

人と比べてできないことって目立ってしまいますよね。私も30歳から作詞の世界に入って、「この年齢だったら他の人ならもっとできるはず」と思い、ずっと悩ましかったです。でも最近やっと、人と比べてできないことも受け入れられるようになってきました。

例えばSnow Manの『カリスマックス』を作ったのは、友人なんですが、ああいう系統の曲は、私はあまり依頼が来ない。どちらかというと、卒業やデビューのタイミングとか、本人の想いやストーリー性のあるものが多いです。以前なら人と比べて落ち込んでいたんですけど、「逆に私は苦悩や色気を感じられる歌詞は書けるな」「できることが違う人と、素敵なところを認め合って一緒にできれば完璧だよね」と思えるようになりました。本当にまわりの人に恵まれていると思います。

できないところ、ダメなところにこそ、自分の良さを見つけられるヒントがあります。「自分にはこれができるから伸ばしていこうかな」という視点で考えることが、自分らしく生きる第一歩になるはずです。

プロフィール 柿沼雅美（かきぬま まさみ） 柿沼雅美（かきぬま まさみ） 昭和から令和にかけて年代問わずさまざまな楽曲に精通しており、印象的な言葉選びはもちろん、曲の音色や響きからストーリーを描写するのも得意とした作詞家である。JUJU、JO1、ME:I、SnowMan、井上昌己、アニメ主題歌や声優、VTuber、など幅広いジャンルの歌詞をリスナーに届けている。また、作詞以外にもショートショート小説を書くなど活動の幅を広げている。 〈来歴〉

清泉女子大学日本語日本文学科卒業。その後大学職員として10年間社会人として経験を積みながら作詞活動をし、2015年新春ジャニーズワールドの舞台楽曲の作詞でデビューした。 2017年に作詞をしたJUJU「いいわけ」は第50回日本有線大賞「有線大衆賞」となった。 作詞以外では2020年にホッピービバレッジによるHOPPY HAPPY AWARDにて佳作賞、仙台短編文学賞河北新報社賞を受賞している。 X（旧Twitter） @kakkimasami HP Relic Lyric.inc プロフィールページ X（旧Twitter） @kakkimasami HP Relic Lyric.inc プロフィールページ

