爆睡中のワンコの姿を撮影していたら、お顔がピクピクと動き始めて…？ワンコの衝撃的な寝顔とイビキに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万9000回を超えて表示されています。 【動画：ぐっすり眠っている犬→顔がピクピク動き出して…衝撃的な『寝顔』と『イビキ』】 ワンコの衝撃的な寝顔とイビキに爆笑！ Threadsアカウント「niko.shiro153」に投稿されたのは、保護犬の「ソイ」ちゃんがぐっすり眠っていた時の様子