爆睡中のワンコの姿を撮影していたら、お顔がピクピクと動き始めて…？ワンコの衝撃的な寝顔とイビキに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万9000回を超えて表示されています。

ワンコの衝撃的な寝顔とイビキに爆笑！

Threadsアカウント「niko.shiro153」に投稿されたのは、保護犬の「ソイ」ちゃんがぐっすり眠っていた時の様子です。飼い主さんが可愛い寝顔を撮影していたら、ソイちゃんのお顔がピクピクと動き出したそう。だんだんお口が開いてきて、ついに歯がむき出しになってしまうソイちゃん。まさかの変顔に、笑わずにはいられません！

そして飼い主さんが必死に笑いを堪えながら撮影を続けていたら、ソイちゃんは「ブォ～」と大きなイビキをかき始めたそう。薄目を開けているうえに、なぜか一瞬カメラ目線になるところも面白すぎます…！

最後は穏やかな表情に

その後は白目をむきながら、「フゴ～、フゴ～、プスー…」と派手なイビキをかき続けていたというソイちゃん。しばらくしてイビキとお顔のピクピクの両方がおさまると、お口をくちゃくちゃさせた後で、とても穏やかな表情で眠り始めたとか。

ソイちゃんの寝顔の変化を見守っていた飼い主さんは、「どんな夢をみてたら、こんな顔になるんだろう」とおかしくてたまらなかったそうですよ。

この投稿には「可愛いｗ」「宇宙と交信しておられる」「一瞬起きませんでした？ｗ」「ひとしきりムキムキして一呼吸した後のイビキたまらん笑」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

保護犬2匹との尊い日常

飼い主さんはソイちゃん＆「プリモ」ちゃんという2匹の保護犬と一緒に、地元から1000kmも離れた地に移住したのだとか。現在は、イラストレーターをしながら自然豊かな田舎での暮らしを満喫しているそうです。

2匹は寒い冬も雪遊びをしながらお散歩したり、飼い主さんが乗っているソリを引いて走ったりして、元気に楽しく過ごしているとのこと。これからもソイちゃんたちの可愛い姿や尊い日常は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

