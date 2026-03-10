全国初の試みです。岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合は、災害が発生したときキッチンカーに場所を提供をできるよう協定を結びました。 【写真を見る】パチンコ・パチスロ業協同組合とキッチンカー協会が協定災害時に駐車場で被災者支援全国初の取り組み【岡山】 岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合が協定を結んだのは岡山県キッチンカー協会です。これまで、災害の際に設置場所がないという理由でキッ