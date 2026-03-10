アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。「ディズニー ファンタスピーク」にて、2026年原作デビュー100周年を迎える『くまのプーさん』シリーズを対象にした学習応援イベントが開催されています☆ アルク 英語学習アプリ「ディズニー