『くまのプーさん』原作デビュー100周年記念イベント！アルク 英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

「ディズニー ファンタスピーク」にて、2026年原作デビュー100周年を迎える『くまのプーさん』シリーズを対象にした学習応援イベントが開催されています☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」学習応援イベント『くまのプーさん』

実施期間：2026年3月2日（月）〜3月15日（日）23:59

賞品：

アプリダウンロードはこちら

応募者全員プレゼント：アプリ内「チケット」応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施※チケットは、アプリ内で以下の機能に利用できます・ディズニーアートを集める「コレクションくじ」を引く 連続学習日数のキープ抽選で3名にプレゼント：『くまのプーさん』デザインのマルチ充電ケーブル応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施

2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した、ディズニーやピクサーの作品で楽しく英語を学べる大人向けアプリ「ディズニー ファンタスピーク」

ディズニーやピクサーの名作が50作品以上収録されており、10万語以上の英語に触れられる「ストーリー」、海外パークで使える約450フレーズ「パーク英会話」、日替わりで学べるミニコンテンツ「トリビア」が楽しめます。

さらに学習を支える主な機能として、テキスト表示/非表示、音声速度変更、AI発音チェック、マイ単語帳、まとめ聞き、公式アートを集められる「コレクション」などが収められており、忙しい日常でもスキマ時間で続けられる設計が特長です。

そんな「ディズニー ファンタスピーク」にて、2026年に原作デビュー100周年を迎える『くまのプーさん』シリーズを対象にした学習応援イベントを開催中。

イベントでは、応募者全員にアプリ内で使えるチケットがプレゼントされます。

さらに抽選で、『くまのプーさん』デザインのマルチ充電ケーブルが当たります☆

『くまのプーさん』シリーズ対象4作品

★1レベル：初級レベルのイベント対象作品『ルーの木登り』『お世話は誰が？ お世話はプーが！』『プーの親切ゲーム』★2レベル：初中級レベルのイベント対象作品『くまのプーさん』

イベントの対象となるのは、英語初心者の方も無理なく学べる2つのレベルの『くまのプーさん』シリーズ計4作品。

初級レベルは、短くシンプルな英文で構成された、英語に苦手意識のある初級者の方にも最適な作品です。

取り組みやすい約10話のボリュームで、リスニングとスピーキングの基礎を育みます。

初中級レベルは、中学英語レベルを中心とした英文構成で、英語初心者の方や、大人のやり直し学習にも適した教材。

24話の構成で、物語を楽しみながら4技能を育むレッスンに取り組みます。

50作品以上の物語で学べる「ファンタスピーク」独自の「ストーリー学習」

物語を聞く（リスニング）単語クイズ文法クイズスピーキング

英語初心者から英語上級者まで、幅広い学習に対応できる53作品が用意されている「ディズニー ファンタスピーク」

物語の場面ごとに4レッスンに取り組む「ストーリー学習」は、ディズニーやピクサーの物語に沿って、場面ごとに次の4レッスンに取り組む学習メソッドです。

同じ単語・英文に繰り返し触れられる設計により、物語の流れに沿って無理なく学習を進められます。

原作デビュー100周年を記念して、対象作品での英語学習を応援。

英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」にて2026年3月15日まで開催されている学習応援イベントの紹介でした。

