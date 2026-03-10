「泣き寝入り」が当たり前 年会費、家賃の滞納、病院の医療費、自治体の公共料金……。我々の身近な金銭に関するトラブルが社会課題になっている。1件当たりの金額は数千円から数十万円単位の「少額債権」だが、各種取引での国内の金銭にまつわる少額債権の総額は2000億円規模にまで膨らむ。 例えば、大手フィットネスクラブのフランチャイズ店舗では月会費の未回収金が増え、その合計金額は2024年10月からの1年間で総