【モデルプレス＝2026/03/10】元女子レスリング選手でタレントの浜口京子が3月9日、自身のInstagramを更新。父で元プロレスラーのアニマル浜口の若い頃の写真を公開した。【写真】47歳元女子レスリング選手「腕の筋肉すごすぎる」約50年前の元プロレスラー父の姿◆浜口京子、父の若い頃の写真披露浜口は「前腕の筋肉、すごいね」と記し、アニマル氏の若い頃の写真を投稿。鍛え上げられた腕を胸の前で組み、凛々しい表情でカメラを