浜口京子、父の若い頃の写真公開「腕の筋肉すごすぎる」「渋くてかっこいい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】元女子レスリング選手でタレントの浜口京子が3月9日、自身のInstagramを更新。父で元プロレスラーのアニマル浜口の若い頃の写真を公開した。
【写真】47歳元女子レスリング選手「腕の筋肉すごすぎる」約50年前の元プロレスラー父の姿
浜口は「前腕の筋肉、すごいね」と記し、アニマル氏の若い頃の写真を投稿。鍛え上げられた腕を胸の前で組み、凛々しい表情でカメラを見つめる姿が収められている。写真が撮影されたのは「国際プロレスの頃。私が生まれたばかりの頃」と説明し、「父、アニマル浜口の懐かしアルバム」とつづっている。
この投稿は「迫力満点」「渋くてかっこいい」「存在感ある」「たくましい体つき」「腕の筋肉すごすぎる」「貴重な写真ありがとうございます」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆浜口京子、父の若い頃の写真披露
◆浜口京子の投稿に「渋くてかっこいい」と反響
