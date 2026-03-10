【ビスマルク アンパックド・サプライズVer.】 2027年1月 発売予定 価格：9,900円 海外のホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「ビスマルク アンパックド・サプライズVer.」を2027年1月に発売する。価格は9,900円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、「ビスマルク」がクリスマスの着せ替え「アンパックド・サプライズ」