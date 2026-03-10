【ビスマルク アンパックド・サプライズVer.】 2027年1月 発売予定 価格：9,900円

海外のホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「ビスマルク アンパックド・サプライズVer.」を2027年1月に発売する。価格は9,900円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、「ビスマルク」がクリスマスの着せ替え「アンパックド・サプライズ」を纏った姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

肌の美しさを魅せつけるような、露出が非常に高い様子を再現しており、恥じらうような表情や、ムチムチとした表現などを楽しめるフィギュアに仕上がっている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約240mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C) Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

