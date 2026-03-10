【第21話】 3月10日 公開 第21話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月3日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」第21話「待って!!!!」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第21話では、ユイとルーが竜子の身体でオイル塗り対決。そんな中、ジュジュは第4階層のボス・クインセイレーンに追われており……。 「裏ダンジョンおくさん」