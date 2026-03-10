AI開発企業のAnthropicが、自社をサプライチェーンリスクとして指定したアメリカ国防総省(戦争省)を相手取り、訴訟を提起しました。これに対し、GoogleとOpenAIの従業員約40名がAnthropicの主張を支持する法廷助言書を提出しました。署名した従業員らは自社がAnthropicと激しい競争関係にあることを認めた上で、政府による今回の指定が業界全体の技術発展や安全性の議論に悪影響を及ぼすと主張しています。Anthropic PBC v. U.S. D