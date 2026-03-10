【モデルプレス＝2026/03/10】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第112話が、3月10日に放送された。夫婦になった2人に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ばけばけ」夫婦になった2人の「幸せそう」な寄り添いショット◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉