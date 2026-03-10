スワローズの選手たちに聞いた、それぞれの改革〜投手編（前編）今シーズンのヤクルトは大きな転換期を迎えている。池山隆寛新監督の誕生、そして村上宗隆のメジャー移籍──。GM就任が発表された昨年12月、青木宣親氏は「やりがいだらけです」と語った。「チームを見てきて変えるところがたくさんあると思いましたし、そういう意味で生まれ変われるチャンスだし、スワローズが大きく変わっていけるタイミングなのかなと」2026