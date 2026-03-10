diana新メンバーErinaさん「夢に近付く勇気を与えられる存在に」横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の2026年度メンバーは3月14日に横浜スタジアムで初お披露目される。200人を超える応募者からオーディションを勝ち抜いた精鋭たち。Full-Countでは6人の新メンバーを紹介する。第2回は夢を諦めきれずに会社員から異例の転身を遂げたErinaさん。一度は封印したはずの夢だった。一般