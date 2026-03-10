【モデルプレス＝2026/03/10】山下智久が主演を務める映画「正直不動産」（2026年5月15日公開）より、本予告＆本ポスターが解禁。あわせて、挿入曲と追加キャストが発表された。【写真】山Pが夢のコラボを果たす韓国アイドル◆山下智久主演「正直不動産」2022年に放送され、その反響の大きさから2024年1月にはスペシャルドラマを挟み、続編となる「シーズン2」も制作、昨年2月にはスピンオフ・スペシャルドラマを放送するなど、現