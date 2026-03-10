高コスパスマホ「motorola edge 60」をファーストインプレッション！既報通り、Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）が展開する「motorola edge」ブランドにおける5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「motorola edge 60（型番：XT2505-5）」が日本市場にて2026年2月20日（金）に発売されました。現時点において日本ではKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「UQ mobile」における独占販売とな