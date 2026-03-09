アラブ首長国連邦（UAE）のドバイに本社を置くエミレーツ航空は3月8日、ドバイと杭州（浙江省）を結ぶ路線の運航を再開しました。乗客220人を乗せた同社運航の旅客機が同日、杭州蕭山国際空港に順調に到着しました。杭州蕭山国際空港T4ターミナルの国際到着ロビーでは8日午後、多くの市民が花を手にして、ドバイから帰ってきた知人や家族を迎えました。運航再開後の最初の便であるこのEK310は乗客220人を乗せて、北京時間8日午後3