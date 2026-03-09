「お〜い、菅野先輩がおごってくれるよ〜。遠慮せんとたくさん頼みなよ」身長190cmを超える大男の声を合図に、大阪にある焼き肉店「明月館上本町本店」に集まった猛者たちは、次々とオーダーしていった。3月1日、WBC連覇に向けて開かれた侍ジャパン決起集会のひとコマ。冒頭のナインに呼びかけた声の主は、2月26日に侍ジャパンに合流した大谷翔平だった。「大谷は遅れて合流しただけに、積極的に溶け込もうとしているようで